Verso i mondiali di vela O’Pen Skiff. A San Benedetto piazzamenti per Ondabuena Taranto

Il vento purtroppo non sostiene tutti i timonieri, giunti a San Benedetto del Tronto per la regata del Circuito Interregionale dell’Adriatico O’Pen Skiff 2021 categoria Under 17. Tra loro anche i sei giovani atleti provenienti da Taranto e dal circolo velico OndaBuena, che comunque portano a casa un risultato importante in vista del World Championships 2021. Nell’unica prova disputata, rispetto alle quattro previste, nella classifica generale i tarantini si aggiudicano le posizioni di vetta (dal secondo al quinto classificato) e quelle di metà classifica (11° e 12° posto) per un regata a 22 timonieri.

Prima posizione per Rebecca Orsetti della Lega Natale San Benedetto, e poi a seguire piazzamenti importanti, per ben quattro timonieri Ondabuena: secondo posto per Federico Quaranta (campione europeo uscente O’Pen Skiff), terzo per Alessandro Guarnieri (campione italiano in carica O’Pen Skiff Italia), quarta posizione per Carlo Cafarelli, quinta per Nicolò Vernia.

Si piazzano rispettivamente all’11° e al 12° posto in classifica, Ernesto Lupo e Martina Pulito. Alla regata di oggi, oltre agli atleti del club ospitante di San Benedetto e di Ondabuena, hanno partecipato velisti provenienti dal Club Nautico Rimini, dal circolo vela Sicilia, dalla Lega Navale Ancona, dal Vela Club Palermo e dall’Associazione amici della vela di Porto Recanati. Prossimo appuntamento del Circuito Nazionale O’Pen Skiff, sarà l’11, il 12 e il 13 giugno ad Arco in Trentino. Appuntamento, invece a Taranto, a fine giugno, per il Circuito Interzonale.

