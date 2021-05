Pulizia spiaggia libera zona Tramontone

“Una bella iniziativa quella che ha visto, questa mattina, diversi volontari muniti di guanti, buste, rastrelli e attrezzature varie, fornite da KIMA Ambiente, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e norme anti Covid 19, ripulire la spiaggia libera di Tramontone del Comune di Taranto. L’iniziativa è stata promossa dall’ Ass. P.E.R. Taranto in collaborazione con KIMA Ambiente, patrocinata dal comune di Taranto.

Sono state raccolte diverse bottiglie e oggetti in plastica, vetro, carte e rifiuti di ogni genere, riversati lungo il tratto di spiaggia e scogliera, oltre che essere interamente ripulita da erbacce, dando seguito alla segnalazione fatta nei giorni scorsi. Inoltre Kima Ambiente ha disposto in tre punti, lungo il tratto di spiaggia, i contenitori per la raccolta della plastica, del vetro e indifferenziata, facendo sì che i bagnanti possano conferire evitando l’abbandono selvaggio.

L’Associazione ringrazia tutti i volontari che, nonostante una giornata di intenso caldo, non hanno rinunciato a dare il loro contributo all’iniziativa, i consueti comunali dott. Dante Capriulo e Cisberto Zaccheo, il sindaco di Taranto dott. Rinaldo Melucci, l’amministrazione comunale, l’assessore alle Partecipate dott. Paolo Castronovi, il presidente di KIMA Ambiente dott. Giampiero Mancarelli e la vice presidente di KIMA Ambiente dott.ssa Vittoria Cardone.

“Un’iniziativa promossa allo scopo di sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, nel prendersi cura ed avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici. Un cambiamento culturale che tiene conto di una sempre più crescente sinergia tra associazioni, cittadini ed amministrazione comunale.” Lo scrivono Cosimo Minzera coord. Ass. P.E.R. Taranto, e Sonia Fornaro consigliera della commissione pari opportunità del comune di Taranto.

