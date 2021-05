Gal Magna Grecia, finanziati oltre 85mila euro per Carosino

Il Gal Magna Grecia ha finanziato per il comune di Carosino due interventi di riqualificazione urbana con una particolare attenzione al mondo dello spettacolo, del teatro e della cultura. Nello specifico sono stati finanziati, con un importo di 34.825,31 euro un centro di informazione e accoglienza turistica (IAT) all’interno del Parco pubblico Comunale di via Nazario Sauro e la riqualificazione di un’area nei pressi dell’anfiteatro del parco Comunale per eventi teatrali, spettacoli musicali e danzanti (l’importo finanziato in questo caso è di 45.757,80 euro).

“Oggi – dice la Presidente del Gal Magna Grecia Lucia Cavallo – sono entusiasta di annunciare questi interventi nel Comune di Carosino perché vanno a sostegno di settori che hanno bisogno di aiuto per ripartire quando finalmente finirà del tutto l’emergenza Covid. Il Gal Magna Grecia che rappresento è sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio che rappresenta anche attraverso la cultura.

La strategia di sviluppo locale (SSL) del nostro GAL – spiega la Presidente – si attua in cinque azioni fondamentali, una di queste è proprio la rigenerazione di servizi e beni comuni, il nuovo centro di informazione ed assistenza turistica sorgerà in un piccolo edificio di circa 90 mq nel centro storico cittadino, a ridosso del Giardino del Palazzo feudale D’Ayala Valva. Avrà il compito di fornire tutte le informazioni e gli strumenti disponibili per una completa fruizione culturale e turistica (attrattive locali, punti di interesse, eventi e mostre, opportunità di sistemazione alberghiera, trasporti e servizi). Il nuovo centro di informazione e accoglienza turistica sarà affiliato alla rete regionale di Puglia Promozione. Il progetto legato al ‘Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero prevede invece la ristrutturazione di un palco in legno nei pressi dell’anfiteatro già esistente, per migliorare la fruizione del sito. L’area si presterà quindi a eventi teatrali, spettacoli musicali e danzanti e a tal fine verrà realizzata un’illuminazione scenografica.”.

“Questi interventi – conclude – si inquadrano in un più vasto programma di riqualificazione dell’intera area del Parco Pubblico, fortemente degradata e prevedono tra l’altro la sistemazione delle aree a verde, della recinzione ed il recupero dell’intero anfiteatro con un’immagine coordinata riferita alla street art”.

Correlati

Commenta l'articolo: