Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 13.00 del 22 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 37 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 15 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 18 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 4 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 30 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 26 presso il reparto di Medicina;

· n. 4 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 11 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 22 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 8 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 16 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 6 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 21 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si non si sono registrati decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Procede regolarmente la campagna vaccinale di Asl Taranto, che dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni quota 300mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate.

In questo fine settimana Asl Taranto completa la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico presso l’hub allestito al centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto. Questa mattina sono stati 1.266 i docenti e gli operatori scolastici che hanno ricevuto il richiamo in modalità drive through. L’attività del drive through proseguirà anche nel pomeriggio e per tutta la giornata di domani.

Negli altri hub vaccinali della provincia, stamani sono state somministrate 1.574 dosi, così distribuite: 402 presso la SVAM di Taranto, 390 a Grottaglie, 366 a Manduria, 416 a Massafra.

