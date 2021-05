Start ai lavori di manutenzione per le strade comunali

Partono lunedì i lavori di manutenzione delle strade comunali di Martina Franca (TA).

Start da via Vincenzo Raguso per il rifacimento del manto bituminoso e dove con Ordinanza Dirigenziale n. 165 del 15/05/2021 il Comando di P.L. ha già disposto la disciplina temporanea della circolazione veicolare nella suddetta strada a partire dall’intersezione con Via Madonna Piccola (dal 24/05/2021 al 31/05/2021 dalle ore 07,00 alle ore 18,00).

Nei prossimi 30 giorni è previsto il rifacimento di alcuni tratti di asfalto in Piazza d’Angiò e interventi di manutenzione dei marciapiedi in Via F. Semeraro e Corso dei Mille ang. via Rocco Goffredo e il rifacimento delle griglie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche in Viale della Libertà, Via Giuseppe Fanelli, Via dei Fiori, Via g. Serio.

“Non si tratta di un elenco chiuso di interventi ma di prime azioni che, nel prossimo anno, metteremo in campo per rifare il look della città grazie all’accordo quadro che sta per partire”, dichiara l’Assessore ai LL.PP. Gianfranco Palmisano.

Revisione della numerazione civica esterna e della toponomastica nell’agro

Proseguono nell’agro le attività di rilevazione da parte della ditta incaricata per la revisione della numerazione civica esterna e della toponomastica del Comune di Martina Franca. In questi giorni i rilevatori proseguiranno nel segmento di territorio tra via Alberobello e via Locorotondo.

Ricordiamo che la nuova numerazione riguarda tutte le attività immobiliari con ingresso indipendente (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.)

I tecnici rilevatori provvederanno ad individuare il corretto numero civico, che sarà assegnato provvisoriamente e materializzato sul posto, ove possibile, con l’apposizione di una etichetta adesiva, senza causare alcun imbrattamento. In questa fase i tecnici si adopereranno alla compilazione di un modello/scheda “Richiesta Dati”, utili per il completamento dell’intera procedura. Nel caso di reiterata assenza degli inquilini/proprietari i tecnici lasceranno l’apposito modello “Richiesta Dati” presso l’unità censita; tale modello dovrà essere compilato dal possessore dell’immobile e successivamente recapitato al Comune:

a) a mezzo semplice mail o pec all’indirizzi protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it indirizzata all’Ufficio Toponomastica;

b) tramite posta o consegna a mano al Comune di Martina Franca – Ufficio Toponomastica – Piazza Roma 32, 74015 Martina Franca.

Il personale incaricato sarà riconoscibile tramite un tesserino, vidimato dal Sindaco, su cui saranno riportati l’intestazione della Ditta appaltatrice (“R.T.I. UNISEL SRL/GESTIONILOCALI SRL), la foto e le generalità del rilevatore incaricato, per consentire l’immediato riconoscimento. I tecnici – rilevatori potranno fornire al cittadino ogni informazione sull’attività che svolgeranno.

Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a richiedere o riscuotere alcuna somma di denaro.

Inoltre, nelle scorse settimane sono terminate le attività di rilevazione relativa al centro urbano e già gli uffici comunali stanno provvedendo all’aggiornamento e integrazione della banca dati.

In particolare nel centro storico nelle prossime settimane inizieranno le operazioni di posa in opera delle targhe di denominazione di strade, piazze e numeri civici.

Nel resto del centro urbano nel corso delle operazioni di rilevazione in alcuni casi si è manifestata la necessità di riprogrammare la denominazione e numerazione di strade insistenti in aree private e per le quali l’Ente, di concerto con gli amministratori di condominio interessati, ha fornita assistenza circa il loro riordino, il percorso procede in due direzioni.

“E’ importante che i cittadini conoscano questo lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti perché fondamentale, come sempre è la loro collaborazione. Un lavoro all’esito del quale potremo finalmente dare dignità ai numerosi cittadini dell’agro che ancora oggi, nel 2021, non hanno un indirizzo di casa certo con tutte le conseguenze che questo può comportare e d’altro canto la possibilità per il Comune di avere a disposizione dati certi e aggiornati sullo stato del territorio.

Un Procedimento complesso e impegnativo ma necessario su cui continueremo a lavorare.” – Valentina Lenoci Assessore all’Innovazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimenti contattare l’Ufficio Toponomastica tel. 080 4836254.

