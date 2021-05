Sava, una denuncia per vendita di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione

Nell’ambito dei controlli sulla salute pubblica con particolare riguardo alla corretta conservazione di prodotti alimentari facilmente deperibili e sulla tracciabilità degli stessi, il personale della Stazione Carabinieri di Fragagnano (TA), coadiuvato da quello della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Taranto un fragagnanese di 26 anni che, in pieno centro abitato di Fragagnano, era intento alla vendita di circa 30 kg. di prodotti ittici privi di documentazione e senza autorizzazione, in violazione della normativa sanitaria vigente nonché, a seguito di ulteriori accertamenti, anche per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

La merce in cattivo stato di conservazione, preventivamente sottoposta a sequestro, è stata conferita a ditta autorizzata allo smaltimento come disposto dal personale sanitario ASL di Taranto, Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area B di Manduria, intervenuto per la parte di competenza.

