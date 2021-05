SailGP, prima riunione tecnica sul Piano della Sicurezza

SailGP si avvicina. Per organizzare al meglio la grande manifestazione che si terrà a Taranto il 5 e 6 giugno, si è svolta questa mattina la prima riunione tecnica in videocall, organizzata per garantire la sicurezza di quanti parteciperanno all’evento che l’amministrazione Melucci ha fortemente voluto.

La Questura di Taranto ha coordinato una riunione che ha visto partecipare Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Autorità Portuale, 118, Vigili del Fuoco, e tutti gli attori interessati alla definizione del Piano della Sicurezza per la manifestazione velica e le attività collaterali. Per l’amministrazione Melucci erano presenti gli assessori Gianni Cataldino e Fabrizio Manzulli, e il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia.

È stata una prima riunione di definizione alla quale seguiranno altre di dettaglio. L’obiettivo è garantire ai tanti tarantini e turisti che assisteranno all’evento tutte le condizioni per vivere queste fantastiche giornate in piena serenità e sicurezza.

