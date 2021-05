Il plauso di Casartigiani al Questore e agli uomini della Squadra Mobile

Casartigiani Taranto rivolge un plauso al questore Giuseppe Bellassai e agli uomini della Squadra Mobile per l’intensa attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione di fenomeni di microcriminalità. Nelle scorse settimane l’associazione, in un confronto istituzionale in Questura ha denunciato i continui atti vandalici e gli episodi di inciviltà cui sono vittime le aziende del territorio. Episodi che preoccupano il settore dell’artigianato, già stremato da oltre un anno di pandemia, e che scoraggiano l’attività di impresa.

Il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo, facendosi portavoce delle richieste delle imprese, chiese dunque di intensificare i controlli per individuare i responsabili dei ripetuti danni e furti ai danni dei titolari delle attività commerciali e artigiane.

Le segnalazioni che provenivano dal mondo imprenditoriale sono state prese in carico molto seriamente dal questore Bellassai, tant’è che in poco tempo il problema sembra essersi risolto.

«Sono ormai diversi giorni che i nostri imprenditori hanno ricominciato a lavorare serenamente, senza alcun disagio. Siamo contenti che le segnalazioni siano state utili a ripristinare la sicurezza in città – ha detto Castronuovo – È doveroso ringraziare il questore e tutta la sua squadra per l’attenzione e la sensibilità che ha dimostrato sin da subito nei confronti del nostro comparto.

Il mondo dell’artigianato ha piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e siamo certi che la proficua collaborazione aiuterà a mantenere l’ordine pubblico in città. Casartigiani c’è e non abbasserà la guardia», riferisce ancora il segretario provinciale. Proprio per questo l’associazione, riconoscendo l’eccellente lavoro svolto sul territorio dalla Polizia di Stato, torna a esortare una maggiore sinergia tra le istituzioni per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e prendere, una volta per tutte, immediati e severi provvedimenti contro chi opera illecitamente.

