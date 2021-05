Confagricoltura Puglia: webinar sull’olivicoltura

Durante il webinar sull’olivicoltura organizzato da Confagricoltura Puglia che si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, è arrivata una importante rassicurazione da parte dell’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia sui criteri di ripartizione dei fondi europei per l’agricoltura FEASR, biennio 2021 -2022. Sollecitato dal presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro, il quale ha rinnovato all’assessore l’invito fatto già in passato di “difendere le risorse della Puglia, perché indispensabili a colmare il divario tra Nord e Sud”, Pentassuglia ha risposto di essere “cauto ma fiducioso di poter chiudere favorevolmente per la regione già nei prossimi giorni la partita”.

La complessa trattativa, che dovrebbe concludersi in una prossima seduta del Consiglio dei ministri, vede contrapposte diverse vedute. Per Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Umbria le risorse del Feasr sono esclusivamente destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e zone più povere e marginali. Per gli assessori all’agricoltura delle quattro regioni del Sud e dell’Umbria le risorse nazionali per l’agricoltura si concentrano maggiormente nelle aree forti del Paese mentre dovrebbe essere il contrario. L’attuale proposta ministeriale (sulla quale si sta tentando la negoziazione) toglie invece dalla disponibilità delle regioni più svantaggiate – compresa la Puglia – risorse, indirizzandole verso i territori più sviluppati.

A margine del webinar il presidente Lazzàro ha detto “Abbiamo apprezzato le rassicurazioni dell’assessore Pentassuglia sul tema dei fondi e lo ringraziamo per la partecipazione al webinar sull’olivicoltura”.

L’incontro dal titolo “Una olivicoltura possibile: rinnovare l’olivicoltura salentina. Uno sguardo alle esperienze del mondo” si è tenuto nella sede di Confagricoltura Lecce. Le relazioni sono state tenute dall’agronomo Cosimo Damiano Leone e dal professor Salvatore Camposeo. Vi hanno preso parte, tra gli altri, il componente di giunta nazionale di Confagricoltura Filippo Schiavone, il presidente di Confagricoltura Lecce Maurizio Cezzi e il direttore di Confagricoltura Puglia Carlo Zambelli.

Correlati

Commenta l'articolo: