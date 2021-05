Sopralluogo strada 172 e Ponte Punta Penna, Perrini: “Buone notizie per i tarantini”

Nota del consigliere regionale Renato Perrino (FdI).

“Buoni risultati dal sopralluogo che ho effettuato questa mattina con l’assessore Maurodinoia e l’Anas, su mia richiesta, circa i lavori sulla strada 172 che collega Martina Franca a Taranto e sul Ponte Punta Penna. Il cantiere della 172 – mi hanno assicurato – porterà solo 15 o al massimo 20 giorni di ritardo, pertanto i lavori si chiuderanno non più a dicembre ma a gennaio prossimo, poiché sono state individuate cavità che necessitano di nuova progettualità. Per i lavori sul Ponte Punta Penna, invece, ho chiesto che i prossimi lavori vengano effettuati di notte per non inibire il traffico e l’Anas ha accettato la mia proposta.

Ho sempre pensato che l’opposizione debba non soltanto contrastare l’azione di governo ma partecipare costruttivamente e collaborare al miglioramento della macchina regionale nell’interesse dei cittadini; e che ogni situazione o problema va verificato e risolto sul posto, più che dietro una scrivania. Oggi posso ritenermi soddisfatto ma vigilerò affinché le promesse vengano mantenute”.

Correlati

Commenta l'articolo: