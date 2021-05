Puglia Popolare: Stellato nomina presidenti e coordinatori

“Professionisti ed esponenti del mondo dell’associazionismo sono alcuni dei nuovi dirigenti del movimento del senatore Massimo Cassano guidato, in terra jonica, dal consigliere regionale Massimiliano Stellato. Le pregresse esperienze politiche, affini alle nostre, e gli ambiti professionali e sociali nei quali si sono cimentati mi hanno spinto a ritagliare, per ciascuno di loro, uno spazio di primo ordine nel nostro movimento.

A presiedere Puglia Popolare a Taranto sarà l’avvocato Francesco D’Errico con la sua decennale esperienza politica; la vice Presidente cittadina sarà, invece, Milena Cinto che ha conseguito un ottimo risultato alle scorse elezioni regionali.

I coordinatori dei dipartimenti provinciali e cittadini saranno, rispettivamente, il tecnico Massimo D’Anna e Francesco Basi, veterano dell’associazionismo tarantino.

A sostituirmi in caso di assenza o impedimento, quale vice Presidente provinciale, sarà l’ingegner Raffaele Vecchi, attuale Presidente di Stabat Mater.

Con loro mi ritroverò nei prossimi giorni per confermare o nominare i nuovi presidenti cittadini dei restanti comuni della provincia ed i responsabili dei dipartimenti (provinciali e cittadini), del gruppo rosa e del gruppo giovani.

Desidero ringraziare quanti si sono spesi per la crescita del nostro movimento e sono convinto che il loro contributo continuerà ad essere offerto all’interno dei dipartimenti di Puglia Popolare.

Al termine presenteremo la squadra rinnovata, nella sua interezza, in una specifica conferenza stampa alla presenza del senatore Massimo Cassano.”

Così Massimiliano Stellato, presidente provinciale di Puglia Popolare.

