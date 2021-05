Cambio al vertice del comando logistico della Marina

Oggi 19 maggio 2021 presso la sede del Comando Logistico a Napoli ha avuto luogo la cerimonia di commiato dell’ammiraglio di squadra Eduardo Serra, cha ha lasciato la guida – mantenuta con straordinaria dedizione per circa 4 anni – dell’Alto Comando della Marina Militare ed il servizio attivo, per raggiunti limiti d’età. La designazione del nuovo Titolare del Comando è in corso di formalizzazione.

“Ringrazio l’ammiraglio Serra per il duro lavoro svolto, l’impegno e la passione con cui ha guidato il Comando Logistico che rappresenta uno dei tre pilastri fondamentali su cui si poggia l’organizzazione della Marina Militare”. Così si è espresso il Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, durante il suo intervento nel quale ha voluto sottolineare oltre alle straordinarie doti di leader dell’Amm. Serra la pregevole opera svolta dagli uomini e donne, militari e civili, che hanno operato alle sue dipendenze.

Dunque buon lavoro e buon vento, lungo la rotta tracciata dall’Ammiraglio Serra, al Comando Logistico del nuovo corso.

