Incontro coordinamento Pd

Prosegue incessante l’opera di riorganizzazione della Federazione provinciale del Partito Democratico di Terra Ionica. Nel corso del terzo incontro dell’organismo politico che ha il compito di accompagnare il partito alla tappa del congresso provinciale prossimo, si è provveduto alla nomina e all’indicazione dei dipartimenti di settore. In questo anno di attività commissariale, abbiamo conseguito importanti successi elettorali ed abbiamo rimodellato il profilo culturale e politico, in particolar modo, in merito al tema cruciale, per la Città e il territorio, della transizione ecologica, rispettosa della vita e della salute dei lavoratori; della salute e della vita dei cittadini e della salubrità del territorio. Per continuare l’azione di radicamento nei territori, d’ascolto e condivisione dei bisogni e di “corpo intermedio” in sintonia con le aspettative e le opportunità, abbiamo deciso di procedere all’individuazione dei temi e alla nomina delle funzioni e responsabilità, di seguito riportate:

Gianni Azzaro Coordinatore cittadino; delega Infrastrutture e Porto

Giovanni Barbalinardo Indirizzi e Progettualità europea

Gaetano Blé Capogruppo Consiglio comunale Taranto

Giuseppe Bottiglia Lavoro e relazioni sindacali

Ilaria Cinieri Agorà Democratiche

Nunzia Convertini Impresa e Terzo Settore

Emanuele Di Todaro Organizzazione

Mattia Giorno Enti Locali

Domenico Lasigna Salute, Sanità e Benessere

Annarita Palmisani Cultura e Turismo

Lucia Pompigna Terra e Mare. Agricoltura e Pesca

Anna Sgobbio Formazione, Scuola ed Università

A queste funzioni si affiancano, la preziosa opera di coordinamento dei commissari, la responsabilità di Lino De Guido e di Luciano Santoro, e dell’ufficio adesione composto da Gabriella Fretta e Valerio Papa.

L’argomento dell’individuazione delle modalità e dei tempi per lo svolgimento del congresso provinciale, sarà oggetto del prossimo incontro.

Insieme, in squadra, per traguardare successi e realizzare obiettivi e progettualità, finalizzate a migliorare la qualità della vita nei territori e per le Persone.

Nicola Oddati – Coordinatore nazionale AGORA’ DEMOCRATICHE e Commissario della Federazione

Giovanni Chianese – Commissario Federazione provinciale

