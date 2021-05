Il sindaco Melucci in visita al Salina Hotel

«Sarà un’eccellenza, un esempio di rigenerazione urbana»

Sarà una vera e propria eccellenza del territorio, il Salina Hotel, struttura ricettiva che alla vigilia della sua inaugurazione, prevista tra poche settimane, è stata visitata dal sindaco Rinaldo Melucci.

Recuperando un manufatto e un progetto risalente a diversi decenni fa, il gruppo imprenditoriale guidato dalla famiglia Argento ha realizzato un albergo di lusso che qualificherà ulteriormente l’area ai margini di via Mediterraneo, dove l’amministrazione comunale ha anche avviato il rifacimento dell’arteria, dopo aver completato il nuovo impianto di illuminazione pubblica.

«Nel nostro ideale viaggio alla scoperta delle eccellenze produttive cittadine – le parole del primo cittadino – non potevamo evitare questo progetto che, oltre a essere in piena sintonia con la ripartenza che sta vivendo la città, soprattutto da un punto di vista turistico, è nei fatti un’opera importante di rigenerazione urbana che quell’area meritava da tempo. Al posto dello scheletro di cemento che si stagliava agli occhi di chiunque si dirigesse verso Talsano, infatti, finalmente vedremo una struttura bella, accogliente, moderna, un biglietto da visita che i turisti, ormai di casa in città, sapranno apprezzare».

