ASL Brindisi: informazioni sulla data della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna

Come da indicazioni del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, anche in Puglia slittano le seconde dosi dei vaccini Pfizer e Moderna (a Rna messaggero), programmate a 35 giorni dalla prima e non più a 21-28 giorni.

Le persone che hanno ricevuto il vaccino dal 10 maggio in poi hanno già la comunicazione della data della seconda dose dopo 35 giorni. La variazione però riguarda anche coloro che avevano la prenotazione della seconda dose programmata dal 17 maggio al 31 maggio, in particolare: fragili, sanitari, persone con patologie rinviate nelle giornate in cui era disponibile solo AstraZeneca.

Per informare della variazione dell’appuntamento sono in corso chiamate da parte dei nostri operatori. Consigliamo intanto di consultare periodicamente il link sul sito della Asl “Verifica la data per il vaccino anti covid-19” https://vaccinicovid19.asl.brindisi.it/aslbr/verifica/

Nota della Asl di Brindisi.

