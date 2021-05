Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 14.00 del 19 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 34 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

n. 13 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 18 presso il reparto di Pneumologia;

n. 3 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 36 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

n. 30 presso il reparto di Medicina;

n. 6 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 16 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 25 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 14 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 14 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 10 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 20 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 2 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continua la campagna vaccinale in Asl Taranto con il raggiungimento di 280mila dosi inoculate. Sono infatti 194mila le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre oltre 86mila hanno completato il ciclo di vaccinazione.

Al fine di completare la vaccinazione per i fragilissimi, la ASL Taranto ha posto in essere un sistema di collaborazione con i medici di medicina generale “Con la collaborazione dei medici di famiglia – ha affermato il Direttore Generale Stefano Rossi – ci siamo attivati per ricontattare coloro i quali non sono ancora stati vaccinati e raggiungerli nel minore tempo possibile”.

Per quel che riguarda, invece, la vaccinazione delle persone non in condizione di fragilità, ha ottenuto grande successo la possibilità data ai cittadini over50 non in condizioni di fragilità di accedere alla vaccinazione senza appuntamento ma presentandosi semplicemente presso gli hub vaccinali da lunedì fino a oggi.

In totale, nella giornata di ieri, tra gli hub e le vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale, sono state somministrate oltre 4.300 dosi di vaccino, con 3mila prime dosi e 1.300 seconde dosi.

Stamattina, infine, negli hub vaccinali dell’intera provincia sono state somministrate 1.441 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 335 presso la SVAM e 273 al PalaRicciardi; 209 dosi a Martina Franca, 117 dosi a Grottaglie, 132 dosi a Manduria, 211 dosi a Massafra, 164 dosi presso l’hub di Ginosa.

