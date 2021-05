Taranto: ruba 50 € dalla cassa di un negozio, arrestata

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto hanno arrestato, nella flagranza dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato, A.P., 25enne, pregiudicata del posto. I militari, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati connessi con il traffico di stupefacenti, nel transitare in corso Italia, sono intervenuti in ausilio di una donna Agente Scelto della Polizia di Stato, in servizio alla Questura jonica, la quale, libera dal servizio e in abiti civili, stava inseguendo, a piedi, la 25enne.

In particolare, la poliziotta, poco prima, aveva notato la malvivente mentre, approfittando di un attimo di distrazione della titolare di un negozio di prodotti per la casa, si era lestamente impossessata di una banconota da 50 € riposta nel registratore di cassa. Sorpresa in flagranza, tuttavia, non curandosi delle intimazioni dell’agente di P.S., la 25enne si è data a precipitosa fuga all’esterno del locale lungo la pubblica via.

Raggiunta dagli operanti, ha tentato di divincolarsi e dopo aver opposto viva resistenza – anche sferrando calci e pugni – è stata definitivamente bloccata e condotta in caserma. Trovata in possesso della banconota – che è stata restituita all’esercente – al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’AG jonica.

Correlati

Commenta l'articolo: