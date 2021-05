Lavori in via Lago d’Arvo, Melucci: «Grazie alla pianificazione Taranto sta cambiando»

Anche via Lago d’Arvo, arteria di collegamento tra via Ancona e viale Magna Grecia, è oggetto in questi giorni di un importante intervento di riqualificazione.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, constatando l’andamento dei lavori, celere quanto quello del vicino cantiere di viale Magna Grecia, dove è in corso la realizzazione di tre rotatorie e la generale riqualificazione di asfalto, marciapiedi e spartitraffico.

«Taranto sta cambiando, è sotto gli occhi di tutti – le parole del sindaco –, stiamo avviando cantieri a cadenza settimanale. La comunità finalmente può verificare quanto sia importante programmare le attività, quanto la pianificazione che abbiamo impostato in questi anni fosse necessaria per poter ottenere questi risultati. Grazie alle ulteriori risorse individuate nel bilancio, potremo programmare nuovi interventi per rinforzare la portata del nostro grande piano strade e marciapiedi».

