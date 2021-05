Crociere e destinazione turistica, webinar dell’UTC sulle risorse del mare

Giovedì 20 maggio alle ore 16:00, l’Urban Transition Center, in collaborazione con l’agenzia regionale Asset, ha organizzato un webinar con focus sulle azioni strategiche della Amministrazione Melucci nell’ambito di tutte le attività legate alle Risorse del Mare ed al relativo sviluppo economico e turistico.

Dopo i saluti del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, del Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mino Borraccino, e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, Sergio Prete, interverranno Leonardo Massa, Managing Director di MSC Cruises, e Maria Luisa Iaccarino, Head of Shoreside Activities di MSC Cruises, i quali tratteggeranno i profili legati all’esperienza della Compagnia MSC Cruises sul porto di Taranto quale approdo crocieristico da parte della MSC Seaside, ammiraglia di MSC Crociere e nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico. Dallo scorso 5 maggio e per l’intera stagione estiva, infatti, la nave ammiraglia della Compagnia farà scalo a Taranto, il cui porto è stato inserito non solo come scalo, ma anche come punto di imbarco e sbarco (homeport) dei passeggeri.

Relazionerà anche Laura Cimaglia, tarantina di nascita e Vice President di MedCruise l’Associazione dei Porti Crocieristici del Mediterraneo, la cui mission è promuovere la crescita sostenibile del mercato crocieristico nel Mediterraneo e nei mari vicini. Parlerà delle ricadute economiche del turismo crocieristico sulle città e, in particolare quale risorsa può essere per la città di Taranto.

Seguirà il contributo di Teo Titi, Amministratore della Yachtin’Puglia, con la propria esperienza in materia di luxury yacht unitamente ai risvolti per il territorio e alle relative prospettive. Parteciperà con la propria esperienza anche Carmelo Fanizza, Fondatore di Jonian Doplhins Conservation, associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale. Particolarmente significativa è l’esperienza di doplhins watching con il coinvolgimento di turisti e cittadinanza a bordo delle proprie barche.

Chiuderà i lavori, l’Assessore allo Sviluppo Economico ed al Turismo, Fabrizio Manzulli, illustrando anche il contenuto della piattaforma online “Taranto Capitale di Mare”, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, per evidenziare la differenziazione produttiva attraverso le radici identitarie dell’accoglienza, della cultura e degli attrattori turistici, driver di sviluppo per il territorio, al fine di creare un vero DMS (Destination Management System) che – ci si auspica – garantirà la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono la destinazione turistica “Taranto”.

Il webinar sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Ecosistema Taranto”.

Correlati

Commenta l'articolo: