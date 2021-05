Amati: “Di questo passo raggiungeremo la copertura vaccinale il 20 settembre”

“Di questo passo raggiungeremo la copertura vaccinale, cioè l’80% della popolazione pugliese ad esclusione dei minori di 16 anni, il 20 settembre. In ritardo rispetto al programma. Spero pertanto che con le nuove consegne previste nei prossimi giorni, si possa tornare a un numero sostenuto di vaccinazioni giornaliere, privilegiando – ovviamente – la copertura dei fragili e degli over 60”

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:13.

Ieri, lunedì 17 maggio, sono state somministrate 30.159 dosi.

+6.495 rispetto a domenica 16,

-11.228 rispetto a sabato 15,

-13.214 rispetto a venerdì 14.

Ad oggi sono state consegnate 1.985.625 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 1.915.836.

Nello specifico sono 1.325.436 le prime dosi e 590.400 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 69.789 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 33,53% (nella classifica nazionale in posizione numero 8 e sopra la media nazionale del 32,12%) mentre il 14,93% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 11 e sopra la media nazionale del 14,5%).

*Il punto sui fragili. *

Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 428.452 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 44,09%.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 522.000, dosi somministrate 481.933. Giacenza 40.067.

Ieri, lunedì 17 maggio, sono state somministrate 9.206 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), +2.303 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.269.175, dosi somministrate 1.254.392. Giacenza 14.783.

Ieri, lunedì 17 maggio, sono state somministrate 17.151 dosi di Pfizer/BioNTech, +3.593 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 161.300, dosi somministrate 152.068. Giacenza 9.232.

Ieri, lunedì 17 maggio, sono state somministrate 1.787 dosi di Moderna, +615 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 33.150, dosi somministrate 27.443. Giacenza 5.707.

Ieri, lunedì 17 maggio, sono state somministrate 2.015 dosi di Janssen, -16 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in prima posizione nella classifica generale nazionale: su 1.985.625 dosi consegnate, sono state somministrate 1.915.836, pari al 96,5%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Decima per la fascia +90 (77,2%);

Decima per fascia 80/89 (80,1%);

Settima per fascia 70/79 (24,8%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie.

Quattordicesima per la categoria Operatori sociosanitari (80,1%).

Prima per la categoria personale scolastico (40,6%)

Quindicesima per la categoria ospiti RSA (78,3%)

Nona per la categoria over 80 (78,5%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 12 maggio – 18 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 218.085 dosi, cioè 13.747 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

