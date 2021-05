Vaccinazioni Puglia, Amati: “Intensificare media giornaliere per coprire 80% entro luglio”

“Dobbiamo intensificare la media giornaliera di vaccinazione se vogliamo raggiungere l’indice di copertura dell’80% entro fine luglio. Il risultato è peraltro alla portata se si considera che a giugno arriveranno in Puglia 1,5 milioni di dosi”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:51.

Ieri, domenica 16 maggio, sono state somministrate 22.898 dosi.

-17.504 rispetto a sabato 15,

-19.730 rispetto a venerdì 14,

-14.358 rispetto a giovedì 13.

Ad oggi sono state consegnate 1.985.625 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 1.883.294.

Nello specifico sono 1.305.495 le prime dosi e 577.799 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 102.331 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 33,02% (nella classifica nazionale in posizione numero 8 e sopra la media nazionale del 32,12%) mentre il 14,62% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 11 e sopra la media nazionale del 14,5%).

Il punto sui fragili.

Su 485.896 censiti quali fragili, sono state somministrate 419.449 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 43,16%.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 522.000, dosi somministrate 472.880. Giacenza 49.120.

Ieri, domenica 16 maggio, sono state somministrate 6.849 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -1.512 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.269.175, dosi somministrate 1.234.631. Giacenza 34.544.

Ieri, domenica 16 maggio, sono state somministrate 12.894 dosi di Pfizer/BioNTech, -14.297 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 161.300, dosi somministrate 149.774. Giacenza 11.526.

Ieri, domenica 16 maggio, sono state somministrate 1.130 dosi di Moderna, -2.681 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 33.150, dosi somministrate 26.009. Giacenza 7.141.

Ieri, domenica 16 maggio, sono state somministrate 2.025 dosi di Janssen, +986 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in seconda posizione nella classifica generale nazionale: su 1.985.625 dosi consegnate, sono state somministrate 1.883.294, pari al 94,8%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Decima per la fascia +90 (76,5%);

Decima per fascia 80/89 (79,7%);

Nona per fascia 70/79 (23,9%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per categorie.

Quattordicesima per la categoria Operatori sociosanitari (80,1%).

Prima per la categoria personale scolastico (40,6%)

Quindicesima per la categoria ospiti RSA (78,3%)

Nona per la categoria over 80 (78,5%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 11 maggio – 17 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 218.085 dosi, cioè 13.856 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

