SS 172, Perrini: “Sopralluogo occasione per fare chiarezza anche sui cantieri del Punta Penna”

“Dopo aver interrogato l’assessore ai trasporti Maurodinoia, ho chiesto un sopralluogo dell’Anas sulla strada 172 Martina Franca- Taranto, il cui cantiere è fermo da circa 7 mesi. Giovedì 20 maggio, quindi, sarà l’occasione non solo di fare luce sul fermo del cantiere in questione, ma anche di denunciare un’altra assurdità: il cantiere perenne del Ponte Punta Penna. È noto a tutti che quest’opera – anch’essa di proprietà Anas – che collega il fronte adriatico con quello ionico, sia oggetto di continue interruzioni o limitazioni al traffico per manutenzione.

Ne conseguono file di auto, disguidi e difficoltà nel collegamento con le altre città; per qualcuno risulta difficile raggiungere il posto di lavoro fuori città, per i forestieri è impossibile raggiungere Taranto, con danni all’economia, al commercio e al turismo cittadino”. Così Renato Perrini, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.

