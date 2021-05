Proposta Lega Puglia: istituire Comitato regionale per la tutela delle vittime di reato

Il Gruppo Consiliare della Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) ha depositato in Consiglio regionale una proposta di legge dal titolo “Istituzione del Comitato regionale per la tutela delle vittime di reato” con l’obiettivo di assicurare loro la possibilità di essere assistite qualora incontrino delle difficoltà nella fase di superamento del trauma subito.

“Sono soprattutto i delitti contro la persona e il patrimonio a colpire, non solo per i dati statistici ma, soprattutto, – dichiara Bellomo – per la particolare efferatezza degli episodi che sempre più spesso si verificano in realtà cittadine con alto tasso di criminalità e basso tasso di sicurezza. Oltre al rispetto delle leggi, ad azioni di prevenzione e contrasto della criminalità, a formule risarcitorie assicurate dalle vigenti leggi in materia civile e penale, riteniamo che sia compito delle Istituzioni e dell’intera comunità civile assicurare vicinanza, solidarietà e sostegno concreto alle vittime di reato. Con questa proposta di legge vogliamo dire loro che non sono sole”.

