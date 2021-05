Popolari con Emiliano: “Vacciniamo i maturandi”

“È giunto il momento di pensare anche ai ragazzi ed alle ragazze che affronteranno la prova di maturità dopo quasi due anni difficili, sia per lo studio che le relazioni sociali, per questo lanciamo la proposta di un open day vaccinale riservato agli studenti che tra qualche settimana affronteranno l’esame”. È quanto affermano in una nota i sette consiglieri regionali del gruppo Popolari con Emiliano: l’assessore al Personale, Gianni Stea; l’assessore alla Formazione, Lavoro e Pubblica Istruzione, Sebastiano Leo; il capogruppo, Massimiliano Stellato; Sergio Clemente, Francesco La Notte, Mario Pendinelli e Mauro Vizzino.

“Diventa necessario anche come Regione Puglia, e riprendendo quanto già deciso da altre Regioni, dare l’opportunità di far vaccinare i maturandi, magari organizzando un open day. Del resto, bisogna fare in modo che vengano presi accorgimenti e non dimentichiamo che a settembre si riapre. Il settore è sensibile e i pugliesi devono tornare alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare quindi a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale”.

