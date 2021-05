Lavori al plesso “Salvo D’Acquisto”

Un lavoro a tempo di record, quello effettuato per la messa in sicurezza del plesso di via Salvo d’Acquisto dell’istituto comprensivo “Gaetano Salvemini”, a Lama.

Questa mattina il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nella struttura che ospita i piccoli studenti della scuola dell’infanzia, dove il lastrico solare è stato completamente impermeabilizzato per evitare definitivamente le infiltrazioni che alcune settimane fa avevano causato difficoltà alla didattica. Contestualmente sono state effettuate anche alcune operazioni di manutenzione ordinaria all’esterno.

«La tempestività di questo intervento – le parole del primo cittadino – è prova dell’efficienza della nostra struttura tecnica, in grado di rispondere in tempi davvero serrati alle emergenze. Per altro, confermiamo la grande attenzione che abbiamo posto nei confronti della scuola, sia investendo risorse sugli immobili, come fatto all’inizio dell’anno scolastico per accompagnare la ripartenza in presenza dopo la prima ondata, sia lanciando progetti innovativi come @ula 3.0, la completa infrastrutturazione digitale delle classi di scuola media di Taranto. Questi sono investimenti sul nostro bene più prezioso, la formazione dei cittadini del futuro».

