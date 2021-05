Festival Taranto Teatro: “La Cricca” si aggiudica il primo premio

È la compagnia La Cricca con lo spettacolo “Vieste Ceppone ca pare barone” ad aver ricevuto il Premio della Giuria tecnica nell’ambito del Festival “Taranto Teatro” promosso e organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Taranto e dal Teatro Comunale Fusco, in collaborazione con FITA Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) e con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese.

Il Premio social, dall’alto dei suoi 844 like, è andato invece alla compagnia Garbo teatrale, con lo spettacolo “Una giornata particolare”.

«Il bilancio di questa iniziativa è assolutamente positivo – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti. Una partecipazione straordinaria sia delle compagnie sia del pubblico che sui social ha condiviso con noi l’esperienza del teatro amatoriale, motore di una diffusione di una cultura popolare che per noi ha una grande e strategica importanza nella formazione dell’ossatura della storia della nostra città».

La compagnia La Cricca, selezionata dalla giuria di esperti, si aggiudica la possibilità di usufruire dell’uso gratuito del Teatro Fusco e del service audio-luci per la messa in scena della propria opera teatrale

Allo spettacolo scelto dal popolo di Facebook, ovvero la compagnia “Garbo teatrale”, andrà il secondo premio, ovvero, l’uso gratuito del Teatro Fusco per portare in scena la propria opera.

«Il festival del Teatro amatoriale è stata un’esperienza importante in un momento storico in cui i teatri sono rimasti chiusi. Ci siamo rivolti a un pubblico appassionato che nella rete ci ha sostenuto. Oggi – conclude l’assessore Marti – grazie alle nuove indicazioni del Dpcm, e grazie ala volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Melucci, siamo pronti a recuperare gli spazi cari agli artisti e non vediamo l’ora di poter programmare i due spettacoli vincitori e dar loro e al loro pubblico la possibilità di rivivere la bellezza del teatro».

