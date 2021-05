Contramianto su processo ILVA “Ambiente Svenduto”

Di seguito un comunicato di Luciano Carleo, Presidente Contramianto e altri rischi Onlus. “Battute finali al processo ILVA Ambiente Svenduto e le parole del PM risuonano forti a ricordarci la verità su quell’impianto nato per risollevare le sorti di un territorio disgraziato, povero e martoriato, chiamato a barattare lavoro con salute. L’accusa ha sottolineato l’immagine distorta dell’ILVA data dalla difesa un paradiso come le Mauritius. Il Pubblico Ministero ha ribadito di come “Si è rappresentata l’ILVA come una industria che non ha mai emesso alcuna sostanza nociva in cui gli imputati andavano a lavorare sicuri che fosse l’industria più pulita del mondo come un’azienda da cui non si sollevava nemmeno un granello di sostanza nociva addirittura di polvere e che nulla centrava con la situazione ambientale di Taranto anzi ancora prima ancora prima si è rappresentata la situazione ambientale di Taranto e sanitaria come del tutto normale come se effettivamente Taranto fosse, come già detto, le isole Mauritius”. Ma l’ILVA era l’inferno e lo era già da quando il siderurgico era quello di Stato.

Eppure la precaria situazione dell’acciaieria più grande d’Italia e le sue criticità su ambiente e salute erano arcinote tanto da indurre la proprietà a rivolgersi direttamente alla popolazione ponendo sul piatto della bilancia migliaia di posti di lavoro. Come in archivio CONTRAMIANTO vent’anni fa migliaia di lettere giunsero ai cittadini di Taranto uno scritto in cui Emilio Riva tracciava i programmi del siderurgico Ionico e faceva il punto della situazione a 5 anni dall’acquisizione dell’Italsider.

Era il 17 ottobre 2001 e il padrone dell’ILVA ricordava ai tarantini da un lato la maggiore occupazione “dal 1996 la realtà della città di Taranto ha conosciuto molte evoluzioni positive il risanamento e recupero di efficienza dell’ILVA infatti hanno permesso di garantire reddito e solide prospettive occupazionali a un crescente numero di lavoratori negli ultimi cinque anni l’occupazione dello stabilimento di Taranto si è incrementata di oltre 2000 unità a seguito dell’assunzione di 7300 nuovi addetti di cui più di 4800 giovani” e dall’altro chiedeva tempo per gli interventi ambientali sottolineando come un blocco degli impianti avrebbe determinato una inevitabile riduzione della produzione con ricadute occupazionali affermando di come “la scelta di procedere ai lavori mantenendo l’ILVA in funzione è l’unico modo per non perdere competitività salvaguardare i posti di lavoro ed evitare di danneggiare irreparabilmente gli impianti fermare gli impianti vuol dire correre il rischio di non poterlo più rimettere in funzione vuol dire rinunciare a circa il 50% della produzione complessiva dell’ILVA con tutto ciò che ne consegue.”

Nella stessa lettera Emilio Riva sottolineava le precarie condizioni in cui aveva rilevato la fabbrica di Stato Italsider precisando “questo certamente non ha risolto tutti i problemi e gli effetti sull’ambiente che circa 35 anni di silenzio e disinteresse hanno causato così come questo non significa che nel giro di pochi mesi l’ILVA possa essere completamente adeguata alle nuove esigenze ed i nuovi standard ecologici introdotti da normative in evoluzione.” Quindi si preferì continuare a produrre a pieno regime senza fermare subito gli impianti facendo l’infelice scelta del maggior profitto a scapito di un immediato risanamento ambientale ed adeguamento ai migliori standard di sicurezza ed igiene del lavoro. Si scelse subito la strada del vantaggio economico rimandando gli interventi di maggiore tutela ambientale e sanitaria pur nella consapevolezza della nuova proprietà che la fabbrica già al momento dell’acquisto nel 1996 presentava rischi per salute e ambiente e necessitava di interventi immediati. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con eccessi di mortalità e morbilità tra lavoratori e cittadini, conseguenze che hanno colpito indistintamente operai, uomini, donne e bambini in un drammatico abbraccio mortale.”

