Campionato U21 karate, medaglia di bronzo per la tarantina Sara Soldano

Medaglia di bronzo per la 19enne tarantina Sara Soldano nel campionato Italiano under 21 di Karate. L’atleta pugliese, prima nel ranking Juniores e 13esima in quello U21 WKF, reduce dal recente oro in Premier League a Lisbona, con questo terzo posto ottenuto nella specialità del kata si qualifica ai Campionati italiani Assoluti 2021.

Lo rende noto il Comitato regionale Puglia della Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate, arti marziali) – settore karate.

A questo primo appuntamento nazionale, dopo la sospensione di tutte le attività del karate per la pandemia, che si è tenuto nel centro olimpico Matteo Pellicone di Roma, si sono iscritti in totale 530 atleti. Tra questi anche un’altra pugliese, la 17enne leccese Michela Rizzo che, reduce da un infortunio alla caviglia, ha superato i primi due turni e dopo il terzo è risultata quarta, non riuscendo così a piazzarsi tra le prime tre per accedere alla finale. (ANSA).

