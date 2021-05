Numero antiviolenza sugli scontrini, Melucci: «Plauso per l’iniziativa della consigliera Lupo»

Un’iniziativa utile ed efficace, quella della consigliera di parità e consigliera comunale Gina Lupo.

«L’idea di far apparire sugli scontrini emessi dagli affiliati di Federfarma e CasaImpresa il Numero Verde Antiviolenza “1522” – le parole del primo cittadino Rinaldo Melucci – rende capillare la battaglia contro gli abusi, offrendo alle donne uno strumento in più per difendersi. Questa iniziativa ha il nostro plauso, lavoreremo con la consigliera Lupo affinché possa intrecciarsi con attività analoghe del nostro Welfare».

