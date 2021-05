Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 16.00 del 16 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 41 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 17 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 21 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 3 presso il reparto di Rianimazione, a cui si aggiungono n. 2 pazienti negativizzati ma ancora ricoverati.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 44 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 38 presso il reparto di Medicina;

· n. 5 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 25 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 32 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 21 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 12 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 12 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 20 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 2 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continua senza sosta la campagna vaccinale in ASL Taranto.

In particolare, per il secondo fine settimana, presso l’hub vaccinale allestito al centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto è in corso la somministrazione delle seconde dosi al personale scolastico delle scuole di tutta la provincia. Nella sola giornata di ieri, 15 maggio, sono state eseguite 2.080 vaccinazioni in modalità drive through. Oggi, fino alle 16.30, sono stati già vaccinati 2.400 tra docenti e operatori scolastici, e si stima di raggiungere il numero di 3.000 entro le 20.30, orario di chiusura, superando così le 5.000 somministrazioni in questo fine settimana.

L’attività di vaccinazione a personale docente e amministrativo degli istituti scolastici sarà completata nel prossimo fine settimana.

L’ASL Taranto comunica che tutti i cittadini in possesso di una prenotazione per la prima dose di vaccino anti Covid-19 per le date 17, 18 e 19 maggio presso l’hub vaccinale sito nella scuola “Renato Moro” di Taranto riceveranno il il vaccino, nelle stesse giornate, presso l’hub vaccinale ubicato nella Scuola Volontari Aeronautica Militare (SVAM), aperto a partire dalle ore 10 alle ore 16.

Gli utenti interessati, pertanto, dovranno recarsi presso quest’ultima sede muniti di ricevuta della precedente prenotazione.

Come da indicazioni regionali, al fine di privilegiare, in questa fase, la somministrazione di prime dosi, così da consentire la più alta copertura vaccinale della popolazione, la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna prenotata per i giorni che vanno dal 17 al 27 maggio è stata riprogrammata per le date che vanno dal 3 al 10 giugno. L’ASL sta contattando telefonicamente tutti i cittadini interessati per comunicare la nuova data.

