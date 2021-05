Sabato e domenica Giornate Fai di primavera

La Delegazione FAI di Taranto, ora che la Puglia è in fascia gialla, propone le aperture della Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto, del Santuario Mater Domini e cripta di Santa Domenica a Laterza, del palazzo Imperiali-Filotico di Manduria.

L’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo ha incontrato la Delegazione FAI Taranto e il presidente prof. Giacomo Scarfato, portando il saluto dell’amministrazione Melucci che ha conferito patrocinio del Comune di Taranto.

“Dal 1975 il FAI si impegna ogni giorno per proteggere la bellezza del nostro Paese e per raccontarla agli Italiani di oggi e a quelli di domani. Non possiamo che sentirci grati e uniti a voi – ha detto l’assessore Adamo- nel percorrere questa direzione”.

