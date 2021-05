Dal 17 maggio la Biblioteca “Acclavio” riapre sala studio e servizio di consultazione in loco

A partire da lunedì 17 maggio la Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio” riapre la sala studio e il servizio di consultazione in loco, nel rispetto di tutte le misure idonee volte ad assicurare a utenti e dipendenti la massima sicurezza sanitaria.

L’accesso è contingentato, massimo 20 persone per la sala studio e 3 persone per la zona consultazione, previa prenotazione.

“Sappiamo quanto la nostra biblioteca rappresenti un luogo particolarmente importante della città – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabiano Marti – e offra soprattutto ai ragazzi un servizio fondamentale specialmente in questo difficile momento in cui le occasioni di uscita, di svago e di cultura sono state ridotte al minimo.

Nonostante le limitazioni abbiamo garantito sempre il servizio di prestito bibliotecario, interbibliotecario e document delivery, allo scopo di dare continuità alle richieste degli studiosi e soddisfare il crescente numero di lettori ai quali abbiamo assicurato un catalogo, anche digitale, di titoli aggiornati”.

La biblioteca è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, nelle ore antimeridiane e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì si conferma l’apertura antimeridiana dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di prenotazione dei servizi erogati, si può contattare il seguente numero di telefono: 0994581172, oppure consultare il sito www.bibliotecaacclavio.it e la pagina facebook della Biblioteca.

