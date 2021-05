“Case a 1 euro”, tour in Città Vecchia con i potenziali acquirenti

Cittadini e professionisti alla scoperta delle “Case a 1 euro”, gli immobili messi in vendita dall’amministrazione Melucci con un prezzo simbolico, per favorire il ripopolamento di Città Vecchia.

Questa mattina il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano hanno accolto nella piazza ai piedi di Palazzo di Città un folto gruppo di aspiranti acquirenti, avviando il primo tour conoscitivo degli immobili messi a bando. Si tratta del secondo lotto di edifici, 9 in totale suddivisi in 50 unità abitative.

«Continuiamo a registrare tanto interesse per la nostra città – le parole del primo cittadino –, non solo a livello locale, ma anche da investitori esteri. Taranto torna a essere attrattiva, è una città che sta programmando i prossimi mesi, nonostante il Covid, che organizza grandi eventi come SailGP a giugno, con gli alberghi già sold out, che continua a cambiare partendo proprio dalle sue radici urbanistiche, dall’Isola, che stiamo recuperando e che rappresenta un modello di sostenibilità che consentirà all’intera città di farcela. Vedere decine di persone che passeggiano alla scoperta di immobili e ricchezze nascoste tra i vicoli è veramente il coronamento di tanti sforzi».

