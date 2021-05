Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 13.00 del 15 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 41 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 15 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 22 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 4 presso il reparto di Rianimazione, a cui si aggiungono n. 2 pazienti negativizzati ma ancora ricoverati.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 44 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 39 presso il reparto di Medicina;

· n. 5 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 26 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 33 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 23 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 13 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 13 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 20 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 3 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continuano le vaccinazioni in ASL Taranto con l’obiettivo di superare questo fine settimana il numero totale di 260mila somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale.

Per l’intera giornata di oggi, sabato, aperto l’hub vaccinale presso il centro commerciale Porte delle Jonio per la somministrazione delle seconda dose al personale docente e amministrativo delle scuole della provincia attraverso la modalità drive through: fino alle ore 16:30, sono state 1.800 le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione direttamente in auto. L’attività del drive through prosegue domani per tutta la giornata e il prossimo fine settimana, per garantire così la totale copertura degli oltre 12mila insegnanti e personale scolastico della provincia.

Per quel che riguarda gli altri hub vaccinali aperti, sono state somministrate 317 dosi presso l’hub vaccinale alla Scuola Volontaria Aeronautica di Taranto, 293 a Manduria, 267 a Massafra.

Continuano anche le somministrazioni da parte dei medici di medicina generale per i soggetti fragili.

