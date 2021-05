Perrini: “Operai ex Marcegaglia a Taranto privati della loro dignità”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini.

“Il 3 marzo scorso avevo portato in VI Commissione il caso dei 50 operai specializzati ex Marcegaglia, licenziati e in attesa del rinnovo della mobilità in deroga alla luce della difficoltà di trovare un nuovo sbocco professionale all’altezza della loro professionalità, in anni segnati dalla pandemia e da una crisi economica generalizzata. Al tempo stesso, avevo sottolineato come una decurtazione del 30/40 per cento rispetto a un emolumento base già basso avrebbe creato una situazione disastrosa, perché una famiglia non può vivere con meno di 500 euro al mese.

E avevo auspicato un intervento straordinario da parte dell’esecutivo regionale, attraverso un contributo integrativo. L’assessore Leo aveva raccolto le mie sollecitazioni e si era impegnato a cercare una soluzione, ma dopo due mesi è successo quello che purtroppo avevo previsto e che rappresenta una sconfitta di una politica incapace di essere accanto alle persone in gravi difficoltà, usate e scaricate senza considerazione e rispetto per la loro dignità”.

