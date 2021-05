P.E.R.: sopralluogo spiaggia di Tramontone

L’assessore alle Partecipate del Comune di Taranto Paolo Castronovi, accompagnato dal consigliere comunale Cisberto Zaccheo, dal coordinatore dell’Ass. Politica P.E.R. Taranto Cosimo Minzera e dalla consigliera della commissione comunale Pari opportunità Sonia Fornaro, in previsione dell’imminente inizio della stagione balneare, hanno effettuato un sopralluogo nella spiaggia libera di Tramontone per valutare l’opportunità di un intervento di pulizia radicale e predisporre la stessa di contenitori per la raccolta differenziata, in modo da evitare l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

L’assessore Castronovi ha assicurato l’intervento da parte dell’amministrazione per garantire il servizio di raccolta differenziata dalla spiaggia. “Durante i mesi estivi, la spiaggia è affollatissima di bagnanti, renderla pulita, decorosa e allo stesso tempo facilmente accessibile è di fondamentale importanza nel rispetto anche della meravigliosa costa jonica. Continuiamo a sostenere l’amministrazione per l’attenzione verso questi bisogni primari”. Cosimo Minzera (coord.ASS. P.E.R. Taranto) – Sonia Fornaro (consigliera della commissione pari opportunità del Comune di Taranto).

