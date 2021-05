Operatori sanitari: ecco una guida per fronteggiare l’epidemia da COVID 19

Una guida inedita per fronteggiare l’epidemia da COVID 19 arricchita da esperienze maturate sul campo per fornire a tutti gli Operatori Sanitari uno strumento di lavoro pratico e di facile utilizzo nonché riferimento per l’attività quotidiana. Il libro, realizzato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Lecce e Taranto con la collaborazione di numerosi esperti del mondo accademico, nelle sue 240 pagine sviluppa e concentra in “pronto uso” le normative in materia di sicurezza contestualizzate alla situazione pandemica con approfondimenti tematici sulle pratiche di prevenzione e assistenza, sull’uso e classificazione dei Dispositivi di Protezione individuali.

Il Libro con una Caffè-Conferenza verrà presentato alla Stampa mercoledì 19 maggio c/o l’Hotel Nicolaus (Gazebo del giardino) di Bari alle ore 10,00.

All’evento, oltre i Presidenti degli OPI di Puglia, sarà presente anche il Prof. Alessandro Dell’Erba (Ordinario di Medicina Legale Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UNIBA) che ha curato l’introduzione del libro e il Prof. Emilio Jirillo (Dipartimento di Scienze Mediche dell’UNIBA) che ha collaborato alla realizzazione dello stesso.

Il libro, come testimonia nella sua introduzione il Prof. Dell’Erba, è uno strumento per tutti i professionisti sanitari del quale vi era indubitabile necessità. Il Libro sarà in disponibilità di tutti i Sanitari interessati e ne sarà data una copia omaggio anche ai giornalisti presenti alla conferenza stampa.

Il libro sarà consegnato nella Provincia di Taranto dal Presidente OPI Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe, al Direttore Generale e Sanitario della ASL Taranto e a tutti i Dirigenti impegnati nell’emergenza COVID 19.

