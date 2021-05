Martina Franca: 4 arresti e 5 denunce dei CC

E’ di 4 arresti, 5 denunce in stato di libertà e 28 persone segnalate alla Prefettura di Taranto il risultato complessivo dei servizi specifici effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca (TA), in materia di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nell’ultimo mese.

In particolare i militari, nel corso delle loro attività hanno tratto in arresto:

– un 31enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo è stato trovato in possesso di grammi 20.65 di hashish; al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

– Un 38enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo deve ancora scontare la pena di 1 anno ed 1 giorno di reclusione. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

– Un cittadino straniero di 35 anni, ma residente a Martina Franca da molti anni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo deve ancora scontare la pena di 6 anni, 4 mesi e 18 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

– Un 28enne di Martina Franca, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo deve ancora scontare la pena di 10 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Inoltre sono state denunciati in stato di libertà:

– un 24enne di Martina Franca, al quale sono stati sequestrati grammi 5.93 di marijuana;

– una 21enne di Locorotondo ma domiciliata in Martina Franca, alla quale sono stati sequestrati grammi 8.30 di marijuana e grammi 0.50 di cocaina;

– un 34 enne di Martina Franca sorpreso a spacciare ad un acquirente una dose di cocaina del peso di grammi 1; al medesimo è stata anche sequestrata la somma di euro 185 in banconote di piccolo taglio;

– un cittadino straniero di 32 anni, ma residente a Martina Franca da molti anni, sorpreso a spacciare ad un acquirente una dose di cocaina del peso di grammi 1;

– un 19enne di Locorotondo, trovato in possesso di grammi 9 di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Infine, nel medesimo contesto operativo 28 persone sono state segnalate in via amministrativa alla Prefettura del capoluogo ionico (Ufficio problemi tossicodipendenti) quali assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Correlati

Commenta l'articolo: