Bandiera rainbow sventola al Municipio di Grottaglie

In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia (IDAHOBIT), come ogni anno dal 2016, la bandiera rainbow di Arcigay sventola dal Municipio di Grottaglie (TA), come segno della grande sensibilità e dell’impegno dell’amministrazione locale nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza per motivi legati ad orientamento sessuale, identità di genere e non solo.

A breve lo sportello fisico del Centro di Ascolto LGBTIQA+, che in passato era stato operativo presso il Laboratorio Urbano di Grottaglie, sarà ospitato dalla Biblioteca Comunale di Grottaglie e sarà animato nuovamente dalle operatori e dalle operatrici di Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto e Hermes Academy.

