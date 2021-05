SPI CGIL Puglia: “Invecchiare? meglio a casa”

L’allungamento dell’età è un bene di cui la società deve essere orgogliosa. Bisogna però fare in modo che il livello di autonomia venga preservato, creando le condizioni perché la casa diventi un luogo sicuro e confortevole, dove si possa vivere di più e meglio e non luogo di solitudine, specie per chi ha ridotte capacità fisiche e non ha più nessuno. In Puglia gli anziani sono oltre 842 mila, di cui il 35% vive solo. Oltre 220 mila gli anziani con deficit funzionale.

Non sempre le famiglie possono prendersi cura di loro: per questioni di reddito e/o perché i figli vanno via. Ma ci sono anche anziani in buona salute ai quali bisogna garantire la possibilità di continuare a vivere in maniera attiva. Due anni fa lo SPI ha ottenuto la legge sull’Invecchiamento attivo e in buona salute (n°13 del 30 aprile 2019) tesa a definire nuove politiche per sottrarre gli anziani dall’emarginazione e dalla solitudine.

Per invecchiare bene a casa occorre che: il quartiere o il paese in cui si vive abbiano strutture che favoriscano l’inserimento nella vita attiva della comunità; si possa vivere in sicurezza: presidi sanitari e assistenziali sul territorio, spazi pubblici attrezzati, giardini, trasporti, illuminazione, marciapiedi che consentano di transitare in sicurezza, strisce pedonali, bagni pubblici, pensiline; si trasformino i borghi spopolati in centri che garantiscano il vivere in comunità, mantenendo la propria indipendenza; le abitazioni siano dotate di attrezzature che salvaguardino l’autonomia: ascensori negli stabili che ne sono privi, abbattimento barriere architettoniche, riduzione dimensioni appartamenti magari acquistati in gioventù, ricavando alloggi per giovani che garantiscano integrazione e mutualità; prevenzione incidenti domestici, con l’ausilio della tecnologia (servizi robotizzati, telesoccorso, teleassistenza, telemedicina); siano istituiti servizi di trasporto, accompagnamento e compagnia, acquisto e consegna di prodotti a domicilio; si investa nel servizio di assistenza domiciliare, al fine di non costringere a rivolgersi al privato, non sempre accessibile dal punto di vista economico; venga ripensato il modo di intendere l’abitare, puntando alla creazione di quartieri o comprensori in cui poter vivere insieme e con servizi in comune, senza perdere la propria autonomia, favorendo anche la permuta delle vecchie abitazioni con nuove residenze in cohausing (forme di coabitazione possono essere attivate in maniera sperimentale anche in alcuni condomini a prevalente presenza di anziani).

LO SPI CGIL PUGLIA VUOLE SOLLECITARE LA REGIONE, I COMUNI, LE ARCA (EX IACP) A METTERE IN CAMPO NUOVE POLITICHE PER L’ABITARE DEGLI ANZIANI E PER UNA DIVERSA IDEA DI VECCHIAIA; PORTERÀ QUESTI TEMI ALLA DISCUSSIONE NELLE CITTÀ E NEI QUARTIERI, INDAGANDO SUI BISOGNI CHE NELLO SPECIFICO EMERGERANNO.

(foto di repertorio)

