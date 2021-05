Industria Felix: al 33° evento interviene l’Ad di Simest Mauro Alfonso

«Per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta abbiamo investimenti in equity all’estero per 50 milioni»

Competitive e affidabili: i nomi e le motivazioni delle 62 top imprese delle tre regioni

«Per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta relativamente agli investimenti in equity all’estero abbiamo operazioni in essere per quasi 50 milioni di euro. Con questo strumento accompagniamo nella crescita strutturale all’estero le aziende, prevalentemente le pmi e riteniamo che questa sia un’opportunità che nei prossimi anni possa essere molto utilmente sfruttata». Lo ha dichiarato Mauro Alfonso, ad di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, intervenuto questa mattina in occasione del 33° evento Industria Felix, per la terza edizione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che competono, e ha aggiunto: «L’intervento di Simest in queste tre regioni è stato significativo: negli ultimi tre anni abbiamo servito quasi 1.200 aziende nel reparto relativo alla finanza agevolata».

Nell’evento digitale è stata presentata l’inchiesta su 55mila bilanci di società di capitali, di cui 40mila con sede legale in Piemonte, 14mila in Liguria e poco più di mille in Valle d’Aosta, realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved e sono state premiate sulla base di criteri oggettivi le 62 aziende più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili delle tre regioni.

«Il rafforzamento patrimoniale delle pmi trova una prima opportunità nella recente legge di rivalutazione assai conveniente e di immediata applicazione anche ai fini fiscali. Ma è auspicabile – ha affermato Giulio Tedeschi, partner e head of advisory di Bernoni Grant Thornton – un potenziamento non solo a livello patrimoniale per cogliere le opportunità che si presentano: si pensi ai modelli organizzativi, alle semplificazioni e alle riforme annunciate che devono consentire lo sviluppo dei modelli di business per cogliere le mutazioni del mercato e un’auspicabile diversa veicolazione del risparmio. In questo contesto si inserisce anche la tematica del passaggio generazionale».

L’evento è stato presentato dal direttore responsabile di IFM Michele Montemurro e dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Simest, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development. Qui di seguito le 62 imprese premiate distinte per province e regioni in relazione alla sede legale.

PIEMONTE (23). Alessandria (2): Metlac, Ppg Industries Italia. Asti (3): Borelli Group, Format, G.A.I.A..Biella (1): Conformgest. Cuneo (4): Acqua Sant’Anna, Bottero Ski, Merlo, Siscom. Torino (12): Basicitalia, Bmpeurope, Cartiera Giacosa, Dylog Italia, Fara Industriale, Fiat Powertrain Technologies Industrial, Ge Avio (Avio Aero), Italwatt, Mec-Diesel, Microtecnica, S.I.D.A.T., Synapta. Vercelli (1): Loro Piana.

LIGURIA (20). Genova (16): Costa Crociere, Deref, Docks Lanterna, Ebit, Eura Food, Genova Industrie Navali, Navalimpianti, Nume, Officine Meccaniche Navali E Fonderie San Giorgio Del Porto, P.L. Ferrari & Co, Polypipe Italia, Rina, Silomar Ente Servizi Marittimi Silos Liquidi E Affini, Spinelli, Tecnotatti, Wesii. Imperia (2): Arimondo, Aurelia Car. La Spezia (1): Villa Isa. Savona (1): Ecogrid.

VALLE D’AOSTA (19): Akhet, Aosta Gas, Auberge De La Maison, Av Pluda, Biotech, Cervino, Chacard, C.V.A., Hotel Bellevue Cogne, Insurance Center, La Valdotaine, Marazzato Soluzioni Ambientali, Podium Engineering, Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Supermarches Des Alpes, Svam Ascensori, Terme Di Pré Saint Didier, Vda Carni, Vi.M.

Sono intervenuti, anche, il vicepresidente di Confindustria e co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Vito Grassi, il senior sales director di Cerved Giorgio Spina, il direttore di Askanews Paolo Mazzanti, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment Banking Marco Gabbiani, il senior private banker Francesco Mecca e l’executive manager Massimo Lattanzi, per Bernoni Grant Thornton il partner e head of advisory Giulio Tedeschi, per Sustainable Development l’amministratore unico Michele Chieffi e il consulente Francesco Lenoci, mentre hanno concluso i lavori il docente di Economia industriale dell’Università Luiss e co-portavoce del Comitato scientifico di IF Cesare Pozzi e l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino.

MOTIVAZIONI

PIEMONTE (23). Alessandria (2): Metlac, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Ppg Industries Italia, Tra le migliori imprese a conduzione femminile e a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte. Asti (3): Borelli Group, Migliore piccola impresa con sede legale nella provincia di Asti per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Format, Tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Piemonte per Cerved; G.A.I.A., Migliore media impresa con sede legale nella provincia di Asti per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Biella (1): Conformgest, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte. Cuneo (4): Acqua Sant’Anna, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Bottero Ski, Miglior impresa del settore commercio online per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Merlo, Miglior impresa del settore meccanica e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Siscom, Migliore piccola impresa con sede legale nella provincia di Cuneo per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Torino (12): Basicitalia, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Bmpeurope, Miglior impresa dei settori costruzioni ed edilizia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Cartiera Giacosa, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Dylog Italia, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Fara Industriale, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Fiat Powertrain Technologies Industrial, Tra le migliori imprese a conduzione femminile e per crescita del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Ge Avio (Avio Aero), Miglior impresa del settore aerospazio e tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Italwatt, Miglior impresa del settore casa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Mec-Diesel, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Microtecnica, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; S.I.D.A.T., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte; Synapta, Tra le migliori start up innovative per performance gestionale con sede legale nella regione Piemonte. Vercelli (1): Loro Piana, Miglior impresa del settore moda e tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte.

LIGURIA (20). Genova (16): Costa Crociere, Miglior impresa dei settori logistica e trasporti, per crescita addetti con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Genova; Deref, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Docks Lanterna, Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Ebit, Miglior impresa del settore servizi innovativi per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Eura Food, Tra le migliori imprese a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Genova Industrie Navali, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale, per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Navalimpianti, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale, per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Nume, Miglior impresa del settore commercio per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Officine Meccaniche Navali E Fonderie San Giorgio Del Porto, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; P.L. Ferrari & Co, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Polypipe Italia, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Rina, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale e per crescita addetti con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Silomar Ente Servizi Marittimi Silos Liquidi E Affini, Migliore piccola impresa con sede legale nella provincia di Genova per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Spinelli, Tra le migliori imprese per crescita addetti, del patrimonio netto e per Cerved tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Liguria; Tecnotatti, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria; Wesii, Tra le migliori start up innovative per performance gestionale con sede legale nella regione Liguria. Imperia (2): Arimondo, Tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Liguria per Cerved; Aurelia Car, Miglior impresa del settore commercio online per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria. La Spezia (1): Villa Isa, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria. Savona (1): Ecogrid, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Liguria.

VALLE D’AOSTA (19). Aosta (19): Akhet, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Aosta Gas, Tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Auberge De La Maison, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Av Pluda, Miglior impresa del settore commercio, tra le migliori imprese a conduzione under 40 e per crescita addetti con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’ Aosta; Biotech, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Cervino, Tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Chacard, Miglior impresa a conduzione straniera e tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; C.V.A., Miglior impresa dei settori energia e utility, migliore grande impresa, miglior impresa per crescita addetti e tra le migliori imprese per crescita del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Hotel Bellevue Cogne, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Insurance Center, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; La Valdotaine, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Marazzato Soluzioni Ambientali, Tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Podium Engineering, Migliore piccola impresa e tra le migliori imprese a conduzione under 40, a vocazione internazionale, per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Supermarches Des Alpes, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Svam Ascensori, Tra le migliori imprese per crescita addetti e del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Terme Di Pré Saint Didier, Tra le migliori imprese per crescita del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Vda Carni, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta; Vi.M, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Valle d’Aosta.

Correlati

Commenta l'articolo: