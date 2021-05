Il 19 Maggio la Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino

Illuminiamo il mondo di “VIOLA”, un giorno all’anno, per ricordare i tanti che soffrono in silenzio una patologia dolorosa e invalidante. Ogni 19 maggio si celebra il World IBD Day, la Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI). In oltre 50 paesi nel mondo il “VIOLA”, colore simbolo delle MICI, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone che convivono con la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.

Le Nazioni e i Paesi che aderiscono illuminano un monumento di viola, per attirare l’attenzione su questa realtà vicina a tutti ma invisibile, non facile da comprendere, che provoca molto spesso una condizione di disagio psicofisico che induce il paziente ad isolarsi.

L’importanza dell’iniziativa è stata riconosciuta anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha conferito al World IBD Day la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana per l’alto valore sociale e morale.

Per l’occasione, l’Associazione M.I.Cro.Italia ODV anche quest’anno ha promosso una Campagna di Sensibilizzazione, iniziativa che aiuterà le Amministrazioni Pubbliche ed i cittadini a prendere coscienza sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, dette MICI.

Una giornata in cui illuminare di “VIOLA” un monumento o un simbolo della comunità di appartenenza.

Da parte di M.I.Cro.Italia ODV la necessità di far comprendere con questa iniziativa cosa sono le MICI, malattie che negli ultimi anni colpiscono sempre più persone anche in età pediatrica. Una patologia non facile da raccontare e spesso celata per le difficoltà di vita e di relazione che accomunano chi ne soffre.

Da qui l’invito ad unirci nella giornata a noi dedicata e di colorare il nostro presente di colore VIOLA per illuminare di gioia il nostro futuro, fatto di ricerca, di sperimentazione, di servizi sempre più attenti alle nostre esigenze.

Anche quest’anno sono veramente tante le adesioni ufficiali fino ad oggi, con presenze da Nord a Sud della penisola: ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani; Consiglio Regionale della Puglia; Bari; Taranto; Lecce; Poggiorsini; Locorotondo; Triggiano; Milis; Pisa; Monopoli; Modugno; Gravina in Puglia; Altamura; Potenza; Cannara; Bitonto; Foggia; Andria; Barletta; Assisi; Castione Andevenno; Conversano; Gioia del Colle; Sannicandro; Forlì; Molfetta; Brindisi; Palo del Colle, solo per citarne alcune.

Celebriamo anche nel 2021 un World IBD Day che in pochi anni è diventato un appuntamento con medici e pazienti per confrontarsi sulle iniziative nel campo della ricerca, dell’informazione e del sociale.

