“Entropia Donna” di Maria Grazia Destratis

Pubblicata “Entropia Donna”, l’ultima raccolta di poesie di Maria Grazia Destratis, una “Vintage Donna, nelle cose e nell’anima” come lei stessa si definisce.

La giovane artista Maria Grazia Destratis, genius loci di Maruggio, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Ambientali e aver maturato competenze multidisciplinari per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, si è dedicata, tra componimenti letterari autobiografici e arte fotografica, alla poesia introspettiva.

I suoi versi sono lo specchio di un’anima inquieta e a tratti briosa. E’ dotata di uno stile del tutto “personale”: libero, asciutto, fluido, comprensibile, amabile, privo di fingimenti e ricco di uno straordinario rivolgimento interiore.

Maria Grazia Destratis, ha pubblicato per Aletti Editore la silloge “Evasione Sotto Pelle” in “Grecale” (2020), “Ombre” in “Habere Artem – XVII” (2015); “Specchio” , in Luoghi di parole (2015); “Feelings” in “Verrà il mattino e avrà un tuo verso – Vol. XII” (2015); ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Diploma di Merito Il Tiburtino (2019).

“Entropia Donna”, composta da circa 90 pagine con suggestive immagini che richiamano le poesie della giovane artista, è una miscellanea poetica dall’intrigante titolo, la cui presentazione è stata affidata allo scrittore e storico locale Dr. Antonio Paolo (Tonino) Filomena, segretario regionale del Sindacato Libero Scrittori Italiani – Sez. Puglia, il quale ha promosso e patrocinato l’iniziativa culturale.

«Maria Grazia Destratis – scrive nella presentazione Tonino Filomena – è una originale e delicata creatrice della poesia introspettiva. I suoi versi sono lo specchio di un’anima inquieta e a tratti briosa. E’ dotata di uno stile del tutto “personale”: libero, asciutto, fluido, comprensibile, amabile, privo di fingimenti e ricco di uno straordinario rivolgimento interiore. “Entropia Donna” – conclude Filomena – è la Verità che si fa libro. Non poteva essere impresso titolo più significativo per esprimere la mutazione intimistica da cui nascono i sublimi versi di una poetessa speciale, fuori dal comune. E’ un libro “non solo Donna”. E’ un libro per le anime belle. Un libro che farà certamente discutere, difficilmente da dimenticare. Poesie destinate ad accarezzare il cuore di ciascuno di noi.»

Il libro “Entropia Donna” è in vendita a Maruggio nella Cartolibreria Woodstok (tel. 099.676695) e nella cartolibreria Marisa Santoro (tel. 099.676352), nonché può essere richiesto direttamente all’autrice via e-mail mdestratis@gmail.com.

