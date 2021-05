Covid, Borraccino: “Da Regione indennità economiche ai Centri diurni pugliesi”

“A breve i Centri diurni pugliesi potranno fruire degli indennizzi messi a disposizione dalla Regione per l’emergenza Covid-19. Enti gestori di strutture semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, sia pubblici che privati, potranno chiedere ristori per le spese sostenute, dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, per l’adozione di misure di protezione contro il contagio del Covid-19 per il personale e per gli utenti.

La dotazione finanziaria è di € 2.760.000,00.

Gli Enti interessati potranno presentare istanza di partecipazione, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione, non ancora avvenuta, del provvedimento sul BURP, mediante pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it.

Le strutture che possono partecipare all’Avviso sono le seguenti:

Centri diurni all’interno di Presidi di Riabilitazione ex art 26

Centri diurni per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005

Centro diurno Alzheimer (ex Centro diurno in RSA RR 3/2005; ex Centro diurno art 60-ter RR 4/2007)

Centro diurno disabili (ex Centro diurno in RSA RR 3/2005; ex Centro diurno art 60 RR 4/2007)

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex RR 14/2014

Struttura pedagogica riabilitativa semiresidenziale ex RR 10/2017

Struttura terapeutico riabilitativo semiresidenziale ex RR 10/2017

Centro diurno socio-educativo per minori ex art. 52 RR 4/2007

Centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007

Centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007

Centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007

Centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007.”

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l’attuazione del Piano Taranto.

