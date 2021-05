Buongiorno Ceramica torna il 15 e 16 maggio, Grottaglie aderisce alla manifestazione nazionale

Sono ormai alcuni anni che tutte le città dell’AICC celebrano negli stessi giorni la bellezza delle nostre tradizioni artigiane e negli ultimi anni il numero dei comuni aderenti all’associazione è cresciuto sempre più fino a raggiungere il numero di 40 città che producono ceramica tradizionale.

Lo stesso parlamento, inoltre, ha voluto sottolineare l’importanza della ceramica artistica, prima finanziando il progetto Mater Ceramica, dove Grottaglie è stata protagonista di questo lavoro, poi successivamente con un finanziamento di 4 milioni di € per il settore che sicuramente sarà organico e potrà sostenere in modo incisivo questo comparto produttivo. Il provvedimento, inserito all’interno del DL Sostegni, è stato portato avanti dall’Intergruppo parlamentare costituito alla Camera dall’Onorevole grottagliese Cassese e sostenuto a Palazzo Madama dal Senatore Collina che in poche settimane ha raccolto l’adesione di diverse decine di parlamentari eletti o nativi di Città della Ceramica.

La ceramica di Grottaglie ha un valore elevato sia dal punto di vista turistico che produttivo ed in questi anni abbiamo sempre cercato di promuovere il nostro artigianato inserendo sempre l’arte dei nostri ceramisti in tutti gli eventi che sono stati promossi ed organizzati.

Ma cosa abbiamo previsto quest’anno per Buongiorno Ceramica? Il passaggio a zona gialla solo da questa settimana non ci ha permesso di organizzare eventi ma attraverso la comunicazione promuoveremo l’evento e inviteremo i turisti a venire a visitare le nostre botteghe. Nella programmazione abbiamo previsto che il nostro Museo della Ceramica possa rimanere aperto nel rispetto delle disposizioni governative e la visita presso lo stesso sarà permessa solo su prenotazione.

Come attività complementare sarà realizzato un video promozionale e documentale dell’evento. La clip avrà infatti una doppia funzione, quella di documentare la giornata di domenica e quella di mostrare le attività esperienziali incentrate sulla ceramica che possono essere realizzate all’interno del Quartiere grazie alla presenza dei nostri artigiani. L’auspicio è infatti quello di utilizzare un doppio canale promozionale che da un lato sostenga l’evento che accomuna tutte le città italiane di antica tradizione ceramica e dall’altro promuova, soprattutto in ottica futura e di rilancio, le attività esperienziali come ulteriore elemento a supporto del turismo sostenibile.

