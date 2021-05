ArcelorMittal, fuga di gas in Afo 4

Usb proclama lo sciopero di 24 ore a partire dalle 7.00 del 21 Maggio per dire no a condizioni precarie di lavoro e a licenziamenti punitivi.

Oggi si è verificata una fuga di gas in Afo 4. La rilevante portata è testimoniata dal fatto che sono state allontanate centinaia di lavoratori, sia nel reparto interessato dalla fuga, che in quelli vicini. Ieri la siviera bucata in Acciaieria 2, oggi una fuga di gas: episodi simili sono ormai all’ordine del giorno. Abbiamo a che fare con una fabbrica al collasso, una vera e propria bomba ad orologeria che può esplodere da un momento all’altro, mettendo a repentaglio la vita non solo dei lavoratori, ma anche di chi è al di fuori del perimetro aziendale.

Totale mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, continui tagli agli organici tecnologici e carenza di investimenti: tutti elementi che hanno caratterizzato sin dall’inizio la gestione Mittal, che solo in questo si è mostrata coerente. Tutto ciò ha procurato un inesorabile abbandono degli impianti e quindi una situazione che certamente non pesa su chi gestisce la fabbrica, ma viene spudoratamente scaricata sui lavoratori. Un meccanismo subdolo e profondamente scorretto fa sì che le colpe si addossino ai dipendenti, contro I quali viene usato, come un’arma, il licenziamento. Sono numerosi i lavoratori illegittimamente licenziati: partendo da Francesco Pichierri, capoturno del Deposito Rotoli, che denunciò l’insufficienza dei DPI, passando per il licenziamento dei lavoratori del CCO2 , del Treno Nastri 2 e molti altri ancora, per arrivare al caso, ormai noto su tutto il territorio nazionale, di Riccardo Cristello.

Gravissimo che, di fronte a questo scenario, il Governo continui a non far nulla per ristabilire l’equilibrio a favore di chi opera nella fabbrica; soprattutto oggi alla luce dell’ingresso dello Stato nella gestione dello stabilimento con il cda di Acciaierie d’Italia con a capo Franco Bernabè.

Per tali ragioni è indispensabile mobilitarsi per ostacolare tali scellerate condotte; proclamiamo dunque 24 ore di sciopero a partire dalle 7.00 del 21 maggio per Acciaerie d’Italia e tutto l’Appalto. Va dato un segnale di unità da parte di tutta la forza lavoro davanti a condotte così aggressive e lesive, che mirano esclusivamente a decapitare i diritti dei lavoratori e a ledere la loro dignità.

Intanto domani, nell’incontro romano, ricorderemo al Governo che l’unica strada per uscire dal guado è l’allontanamento, senza se e senza ma, di Arcelor Mittal, e quindi l’avvio di percorsi nuovi.

Nota del Coordinamento provinciale Usb Taranto

L’amministratrice delegata di Arcelor Mittal invitata dall’Università di Pisa sulle prospettive industriali e “green” del paese. Per la formazione delle nuove generazioni di laureati il peggior modello possibile!

Venerdì 14 maggio, Lucia Morselli, amministratrice delegata di Arcelor-Mittal Italia S.p.A., sarà ospite dell’Università di Pisa per il ciclo di incontri “Meeting Generations”, l’iniziativa che ha come protagonisti laureati illustri dell’Ateneo pisano promossa dallo Starting Finance Club Unipi e dall’ALAP (Associazione Laureati dell’Ateneo Pisano), alla presenza del Magnifico Rettore Modica.

Il suo intervento tratterà il tema delle “prospettive industriali italiane e la transizione green”

Parliamo di una dirigente aziendale che, a proposito di “transizione green”, continua a far tenere gli altiforni accesi nonostante le sentenze del TAR che ne chiedono lo spegnimento immediato, per fermare la strage di abitanti a causa dell’inquinamento che producono.

Parliamo di una manager che, per garantire le “prospettive industriali” della sua azienda, intende licenziare il 50% dei lavoratori di una delle più grandi acciaierie d’Europa, ma soprattutto, licenzia i nostri delegati sindacali per il solo fatto di aver consigliato la visione di “svegliati amore mio”, una fiction televisiva che parla di una azienda inquinante simile a quella di Taranto, ma che mai viene citata durante il racconto.

Parliamo infine di una azienda che, insieme a questi incredibili provvedimenti repressivi e di disprezzo della salute pubblica, contro i quali sono in corso mobilitazioni e ricorsi legali, continua ad inviare ai lavoratori contestazioni disciplinari a pioggia, con sospensioni cautelative dall’attività lavorativa. In particolare, sono stati sospesi altri dipendenti per un incidente avvenuto a Pasquetta, quando si verificarono un’esplosione e un incendio nella colata di Acciaieria 2, per puro caso senza feriti. Incidente che viene imputato dall’azienda nientepopodimeno che ai lavoratori stessi!

Utilizzando la minaccia occupazionale, questi “padroni del vapore” di ottocentesca memoria cercano di intimorire i lavoratori in modo da ottenerne il silenzio coatto, per far sì che nessuno sappia quello che accade all’interno della fabbrica.

Una leadership aziendale che, ogniqualvolta USB deposita una denuncia, con conseguente intervento dell’Ispettorato del Lavoro, fa scattare sospensioni dall’attività lavorativa, che hanno un chiaro fine ritorsivo.

Di fronte a questo comportamento smaccatamente antisociale e antisindacale I ministri Orlando, Giorgetti e Bernabè non hanno mai preso posizione. Il silenzio dei ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, come quello del Presidente di Acciaierie d’Italia, indica da che parte batte il cuore del governo Draghi e dei padroni.

Mentre i lavoratori dell’acciaieria e gli abitanti di Taranto si battono per cacciare via l’ad Morselli e tutta la dirigenza di Arcelor-Mittal, l’Università di Pisa ospita il maggior esponente di queste politiche aziendali come “vate” per le future generazioni di laureati.

Se questi sono i “modelli” indicati dal “Magnifico” Rettore e dai suoi colleghi, è bene che anche a Pisa, come a Taranto, si sviluppi tra gli studenti e i cittadini un movimento per la loro rimozione da quelle importanti cariche istituzionali.

Le nuove classi dirigenti, alla luce della crisi del modello rappresentato proprio da AD come la Morselli, devono essere formate su basi esattamente opposte rispetto a quelle che questa signora esporrà nell’incontro di domani.

Nota Unione Sindacale di Base – Federazione di Pisa

