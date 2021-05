Nuovi impianti di pubblica illuminazione a Talsano

“L’Ass. politica P.E.R. Taranto esprime piena soddisfazione in merito all’avvio, in fase di realizzazione, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica, su diverse vie della borgata di Talsano – TA, tra cui via Metastasio, Arno, Rainaldi, Matilde Serao e Marino. Numerose altre ancora, sono le strade che a breve saranno interessate da tali interventi.

Come associazione, abbiamo sempre sostenuto che i nuovi impianti, come in questo, devono completare intere zone scoperte e non singole strade come fatto in passato. “Dopo diversi decenni e tante promesse mai mantenute, Talsano continua ad avere ciò che è giusto”. Cosimo Minzera ( coordinatore Ass. P.E.R.) – Sonia Fornaro ( consigliere della commissione pari opportunità del comune di Taranto). Continuiamo a sostenere l’amministrazione per l’attenzione verso questi bisogni primari , anche attraverso incontri con i cittadini e numerose proposte.”

