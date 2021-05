Consiglio regionale: ok a rimborso tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati

Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Ludovico Abbaticchio ringrazia la Presidente Loredana Capone e l’intero Consiglio regionale per aver sostenuto e creduto in una battaglia di dignità su cui da tempo è impegnato.

“Grazie al loro impegno in Consiglio regionale – sostiene Abbaticchio – è stato approvato all’unanimità l’emendamento sul rimborso dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.

I tutori svolgono un lavoro importantissimo nell’accoglienza e nel costruire una speranza di vita per i tanti ragazzi che arrivano da noi, soli, senza riferimenti e senza conoscere una sola parola della nostra lingua. La loro funzione non si esaurisce esclusivamente nella tutela legale del minore straniero non accompagnato ma è fondamentale per costruire con loro un solido rapporto di fiducia utile per il loro futuro.

Aver stanziato, prima regione in Italia, 80mila euro, per il 2021, finalizzati al rimborso degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte dai tutori nello svolgimento delle loro funzioni, è per la Puglia una azione di civiltà e riconoscenza verso chi gratuitamente si offre e si impegna per gli altri.

La Puglia con questo atto, in linea con una legge statale, esistente ma non esecutiva, auspica di poter essere contaminatrice di buone prassi affinché possa essere adottata in tutta Italia”.

