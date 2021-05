Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15.30 del 12 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 48 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 19 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 23 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 6 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 50 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 46 presso il reparto di Medicina;

· n. 4 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 33 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 32 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 26 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 12 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 10 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 22 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si è registrato n. 1 decesso.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continua la campagna di vaccinazione in Asl Taranto, come da cronoprogramma. In mattinata, negli hub vaccinali dell’intera provincia sono stati somministrati oltre 1800 prime dosi di vaccino, così distribuiti: a Taranto 358 presso lo SVAM (di cui 25 richiami) e 256 al PalaRicciardi; 221 dosi a Martina Franca, 214 dosi a Grottaglie, 233 dosi a Manduria, 250 dosi a Massafra, 290 dosi presso l’hub di Ginosa.

Nel pomeriggio di ieri, invece, sono state somministrate quasi 2mila dosi di vaccino così ripartiti: a Taranto 309 dosi allo SVAM, 199 al PalaRicciardi e 190 presso la scuola Moro; 248 dosi a Martina Franca, 270 a Grottaglie, 421 a Manduria, 215 a Massafra e 245 dosi a Ginosa.

Fino a stamane, dall’inizio della campagna vaccinale, in Asl Taranto oltre 245mila persone hanno ricevuto il vaccino anti-Covid, dei quali oltre 73mila hanno completato interamente il ciclo vaccinale.

