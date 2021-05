Liceo Archita: conferenza “Dal mondo antico, passo dopo passo…verso l’identità europea”

In data 8 maggio, in modalità telematica, si è tenuta la conferenza “Dal mondo antico, passo dopo passo…verso l’identità europea” organizzata dal Comitato Qualità per la Vita e dal Movimento Federalista Europeo in collaborazione con il Liceo Archita. Ha coordinato il prof. Carlucci, presidente del CQV, che ha ricordato che il 9 maggio, Festa dell’Europa coincide, purtroppo, con la drammatica scomparsa del grande statista Aldo Moro, allievo illustre del nostro Liceo.

Relatori il Prof Francesco Perchinunno, docente di Diritto Costituzionale del Dipartimento Jonico UNIBA, la Prof.ssa Patrizia Eletti, docente di Diritto ed Economia del Liceo Archita, il Dott. Francesco Ranieri, funzionario della Regione Puglia, la Dott.ssa Simona Ciullo, segretario regionale MFE, e l’Avv. Antonella Demarco, v. Presidente Zonta, Taranto.

Dopo il saluto introduttivo del Dirigente Scolastico del Liceo, prof. Francesco Urso, la parola è passata ai relatori che hanno illustrato il pensiero di Moro, convinto sostenitore dell’Europa come spazio di pace e prosperità, il tema dell’integrazione europea, sogno di intellettuali ed esponenti politici sin dal XIX secolo, i fondi comunitari, stanziati soprattutto per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.

Al termine degli interessantissimi contributi dei relatori, gli studenti dell’indirizzo economico sociale e dell’indirizzo giuridico ed economico del nostro Liceo hanno rivolto domande specifiche e pertinenti, animando il dibattito tra gli intervenuti e fornendo validi spunti di riflessione.

